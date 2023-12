Ultimo appuntamento dell'anno con un laboratorio di "Scrittura matta" proposto dal giornalista lecchese Stefano Bolotta. L'iniziativa, inserita nel calendario di Creatività scrittoriale (altri eventi sono in programma sino al 21 dicembre), si svolgerà giovedì 7 dicembre dalle 20.30 alle 22.30 in via Digione 31.

Importante sottolineare come chi non ha mai frequentato in precedenza i laboratori di Bolotta possa richiedere di usufruire della prova gratuita, che consente di frequentare un appuntamento senza costi.

I laboratori di "Scrittura matta" si svolgono con esercizi individuali mirati a sviluppare la componente espressiva e la ricerca di emozioni fra i partecipanti. "La proposta di Creatività scrittoriale è sempre più apprezzata e di recente è sbarcata anche nelle scuole del territorio" spiega Stefano Bolotta. "Considero Scrittura matta l'ideale per chi vuole approcciare i miei laboratori di scrittura creativa ed espressiva".

Per contatti: 339 8255546, stefano.bolotta@gmail.com. Per iscriversi direttamente si può utilizzare l'apposito form.