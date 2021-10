Al Lavello "M'Illumino di meno" Halloween edition

Sabato 30 ottobre torna a Calolzio "M’illumino di meno”, l'iniziativa di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. Quest’anno, l'iniziativa organizzata dal gruppo civico "Cambia Calolzio" proporrà anche una speciale osservazione della Luna nel weekend di Halloween. Bambini e adulti potranno partecipare in maschera alla serata.

Serata in collaborazione con gli astrofili Deep Space e l'istituto Fiocchi

"Alle ore 20.00 si spegneranno le luci del Monastero del Lavello e insieme agli studenti dell'istituto Fiocchi di Lecco, che da anni portano sul territorio un bellissimo progetto sulle energie rinnovabili, illumineremo a colpi di pedalate il chiostro - commenta Diego Colosimo - Avete capito bene, a colpi di pedalate! In seguito osserveremo insieme la Luna con l'ausilio di un telescopio grazie agli esperti del Planetario di Lecco, Gruppo Astrofili Deep Space. Nella serata abbiamo inserito anche un momento di lettura per i bambini, del quale ringrazio Daniele Vanoli".

Contatti e location

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 347.7515575 o scrivere una mail a cambiacalolzio@gmail.com L'evento si terrà a Calolziocorte, presso il Monastero del Lavello in via Padri Serviti.

