Tutti i sentieri portano a Rapello nel verde del Monte di Brianza

"Tutti i sentieri portano a Rapello". Questo il nome dell'iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Liberi Sogni, grazie al progetto "Da Sartirana al cuore del Monte di Brianza" con la cooperativa Il Grigio come capofila e finanziato dal “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico” di Fondazione comunitaria del Lecchese onlus e Lario Reti Holding.

Il miglioramento delle condizioni meteo del weekend hanno convinto gli organizzatori a confermare l’evento che permetterà a grandi e piccoli (magari anche per la prima volta) di percorrere con una guida alcuni degli antichi sentieri del Monte di Brianza. Tra gli accompagnatori anche il gruppo podistico locale Air1run.

Si partirà da diverse località

I partecipanti partiranno da diverse località (Olgiate Molgora, Airuno, Valgreghentino, Colle Brianza) per poi ritrovarsi tutti insieme a Cascina Rapello (ad Aizurro, frazione collinare di Airuno) per una merenda offerta, un pranzo conviviale all’aperto (al sacco da casa o prenotando il menù proposto dalla Cascina) e un pomeriggio, dalle 13.30, ricco di laboratori e attività: family circus, piccoli percorsi in mountain bike (disponibili in loco) e sfide di velocità su cyclette con l'Asd north'n line, piantumazione di bulbi e burollata.

Burollata, torte e biscotti

Sarà inoltre possibile acquistare torte e biscotti del comitato genitori di Calco a sostegno di progetti e iniziative della scuola primaria e secondaria di Calco. All’arrivo in Cascina, dalle 11.30, ci sarà anche la trasmissione radiofonica dal vivo: “Racconti dal Monte di Brianza” a cura dell’associazione Bosco Formica e in diretta su shareradio.it. Ospiti della trasmissione: il giornalista e scrittore Ruggero Meles (alpinista, giornalista e scrittore), il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo, Giulia per Campiamo di Campiano e tanti altri.

Per le passeggiate guidate e il pranzo (in caso di tempo variabile o pioggia debole si terrà sotto i tendoni) è necessaria la prenotazione a questo link (preferibilmente entro il 20 ottobre, ma si accoglieranno iscrizioni anche nella giornata di sabato visto l’andamento del meteo di questi giorni). È possibile raggiungere la cascina per il pranzo parcheggiando, possibilmente, nel campo situato sulla destra, dopo la Chiesetta di San Macario. Per ulteriori infomazioni cascinarapello@liberisogni.org - 3881996072.