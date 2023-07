Il segreto di Penelope in centro città

Mostra mercato in centro Lecco con il laboratorio di artigianato sociale "Il Segreto di Penelope". L’ominima associazione sarà infatti lieta di presentare le sue ultime creazioni sabato 8 luglio, dalle ore 10 alle 20, nella sua sede in piazza Cermenati 5 a Lecco. La mostra mercato estiva del Segreto di Penelope verrà realizzata in contemporanea al Lecco Film Fest, che ha visto coinvolte anche per quest’anno le volontarie migranti del laboratorio, grazie al contributo della Fondazione ente dello spettacolo.

La collaborazione con Lecco Film Fest

Quest’occasione permetterà non solo di scoprire altri modelli delle welcome bag e dei bracciali che saranno donati agli ospiti protagonisti della quarta edizione del Lecco Film Fest, ma anche di scoprire tutte le nuove creazioni dei tre laboratori del Segreto di Penelope. Infatti la mostra mercato andrà a esporre le recenti creazioni in feltro (tappeti, abiti, vasi…), ma anche i nuovi prodotti del laboratorio di gioielli (collane, orecchini e bracciali) e di cucito (borse, shopper bag e manufatti ricamati per la casa, realizzate con tessuti wax africani).

I lavori realizzati in laboratorio

Il laboratorio di artigianato sociale "Il Segreto di Penelope - odv" nasce come luogo d’incontro, aperto e libero, per donne migranti. Al 2018 risale l’idea di insegnare alle donne migranti la lavorazione della lana per creare oggetti in feltro, al fine di facilitare la nascita di processi creativi e di emancipazione. Questo clima di condivisione umana e creativa vive nei manufatti creati nel laboratorio, in cui gli intrecci simbolici (culture, tradizioni, idee) si uniscono agli intrecci materiali ( lane, tessuti, fili, pietre…).

Durante la mostra mercato i partecipanti potranno anche diventare soci del Segreto di Penelope, per sostenere così il progetto sociale dell'associazione. Per eventuali richieste di informazioni sulla mostra mercato sono disponibili l’indirizzo mail ilsegretodipenelope@virgilio.it e il numero di telefono 331 2239890, via chiamata o via whatsapp. Informazioni disponibili anche sul sito https://ilsegretodipenelope.it/