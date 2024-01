Il filosofo Umberto Galimberti a Olginate

Umberto Galimberti a Olginate. Il noto filosofo parlerà del tema "L'uomo nell'età della tecnica" incontrando il pubblico al cinema teatro Jolly all'interno di una serata organizzata dall'Aido di Olginate e Valgreghentino e dal Fondo di comunità in collaborazione con le amministrazioni comunali dei due paesi. L'appuntamento è in programma per martedì 16 gennaio alle ore 21. L'ingresso è libero.

"La tecnica non è neutra perché crea un mondo con determinate caratteristiche che non possiamo evitare di abitare e, abitando, contrarre abitudini che si trasformano ineluttabilmente" - scrive Galimberti nel suo libro Psiche e techne. Per il Jolly dunque, anche grazie all'impegno dell'Aido che celebra i suoi 50 anni, un altro ospite importante, dopo l'attore "di casa" Antonio Albanese atteso per mercoledì 10 gennaio.