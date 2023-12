Pronta a tornare la tradizionale Pesa Vegia. Appuntamento a Bellano il 5 gennaio per un evento che richiama migliaia di persone nell'Alto Lago di Lecco. Tante location, tanti personaggi in costume, tante sorprese per una manifestazione con alle spalle oltre 400 anni di storia. E per raggiungere la bella località del Lario c'è anche un treno storico in partenza da Milano centrale alle 14 e con fermate a Monza, Carnate e Lecco.

Il programma della Pesa Vegia 2024

Ore 10 - Apertura Orrido MagicChristmas Lights

Ore 14 - Apertura Biglietteria - Cortile Scuole

Ore 14 - Partenza Treno Storico da Milano Centrale con fermate a Monza, Carnate e Lecco

Ore 15.30 e 16.30 - Oratorio, Sala della Comunità Spettacolo “Il quarto Re Mago” + laboratori per bambini

Ore 16 - Apertura Location (ingresso con pass):

- Presepe Vivente - Giardini di Puncia

- Corte di Re Erode - Cortile Scuola Infanzia T. Grossi

- Consiglio Comunale e Corte Podestà - Municipio

- Casa Teresa di Pom - via Carlo Porta

- Oasi dei Re Magi - Orrido

- Osteria dei Mercanti - Stazione Rfi

- Giri in Lucia dal Molo Medievale

- Giri in Carrozza e a Cavallo dall’eliporto

Ore 17 - Chiusura al Traffico S.P. 72

Ore 17.30 - Partenza motonave dal Centro Lago con fermate a Tremezzo, Bellagio, Menaggio

Ore 18 - Inizio Servizio Navetta da e per Dervio, Perledo, Vendrogno

Ore 21 - Traino delle Pese per le vie del paese

Ore 21.45 - Rappresentazione “Aspettando La Barca” di Andrea Vitali

Ore 22 - Arrivo Gondola Messi Spagnoli e Incendio Pirotecnico del Molo

Ore 22.20 - Lettura Benevola Ordinanza dal Balcone del Municipio

Ore 22.45 - Inizio Corteo dei Re Magi

Ore 24 - Accensione Falò - Molo