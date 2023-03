Allo Shamrock arriva la St. Patrick’s week

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La St. Patrick’s Week ideata dall’importatore milanese Beergate nel 2017 si rinnova, dal 13 al 19 di questo mese, come appuntamento fisso del panorama birrario italiano: nella settimana del 17 marzo, giorno in cui si festeggia il patrono d’Irlanda, numerosi pub del nostro Paese presenteranno una selezione di birre artigianali irlandesi curate da Beergate. Dopo aver portato in esclusiva in Italia birrifici artigianali irlandesi di punta, ed essere arrivata a coinvolgere anche la ministra irlandese Katherine Zappone – che insieme all’ambasciatore in Italia Colm Ò Floinn ha presenziato ad uno degli eventi nel 2018 –, l’iniziativa promossa da Beergate presenta anche quest’anno una novità: il birrificio DOT Brew, noto per la sua forte propensione alla sperimentazione, che va dallo studio dei luppoli per le Ipa, alla selezione di frutta per le sour, alla lunga serie di barricate – in botti di whiskey in particolare –, fino alle etichette, che si qualificano come vere e proprie opere d’arte.

Tra i marchi che hanno già partecipato alla St. Patrick’s Week nelle scorse edizioni ci saranno poi Kinnegar, Ballykilcavan e Hope Beer. Proprio gli amici di Hope Beer – perché “amici” essi stessi si definiscono, a partire dai quattro che hanno fondato il birrificio nel 2015 – saranno ospiti allo Shamrock di Lecco giovedì 16, e al Paddy’s Pub di Creazzo (Vicenza) venerdì 17: due serate all’insegna della birra irlandese, della cucina tradizionale dell’Isola e della musica. Nello specifico allo Shamrock, specializzato nella cucina irlandese, la con i birrai di Hope quindi, a partire dalle 18, sarà non solo l’occasione per degustare le birre insieme ai loro creatori, oltre a quelle di altri marchi irlandesi con una ventina di spillatori presenti; ma anche specialità culinarie come lo stufato di pecora all’irlandese, lo stufato di manzo alla Guinness, Dish and Chips, “Bangers and Mash” (tipiche salsicce irlandesi con purè di patate) e Seafood Stew (tipico stufato con un misto di frutti di mare e/o pesce, a seconda delle ricette).

A partire dalle 19 la serata verrà animata anche da un pub quiz in inglese a cura di Wall Street English Lecco con gadget in palio. La serata del 16 è peraltro parte di un programma più vasto organizzato dallo Shamrock per San Patrizio: venerdì 17 dalle 16 saranno allestiti nello spazio esterno 15 spillatori di birra e sidro, e si terrà la conferenza “L'Irlanda e il Signore degli Anelli: le radici celtiche di Tolkien” a cura di Paolo Gulisano alle 17.30; seguirà alla 20 il concerto dei Bards from Yesterday, una sflinata di cornamuse, e il concerto dei Folkamiseria. Il programma completo e altre informazioni sul pub sono disponibili su www.theshamrockpublecco.it .

“Sarà banale dirlo, ma siamo felici e orgogliosi che la St. Patrick’s Week continui a riscuotere consensi – affermano Marco e Luca Di Lella, fondatori e titolari di Beergate –. Un’iniziativa semplice nella misura in cui al centro c’è quanto di più “basilare” ci sia, ossia l’incontro tra il pubblico e il birraio e le sue birre; ma che ha alle spalle un meticoloso lavoro di selezione dei birrifici e delle birre, oltre che di organizzazione delle visite dei birrai”. Ad aderire alla St. Patrick’s Week 2023 sono già stati numerosi pub del Nord e Centro Italia oltre ai due già citati, ed altri si apprestano a farlo: informazioni aggiornate sono disponibili ai contatti di Beergate e sulla pagina Facebook della St. Patrick’s Week.