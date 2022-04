Da Dylan Dog ai Queen passando per Mozart. Le 3 (interessanti) serate musicali targate Valmadrera

L?Assessorato alla Cultura del Comune di Valmadrera propone per le prossime settimane un'interessante e originale rassegna musicale, spaziando dalla "Sonata Macabra" di Dylan Dog alla "Musica in salotto" di Mozart. "La musica, intesa non solo come forma di intrattenimento, ma vera e propria forma di arte, sarà al centro di tre serate coordinate dal maestro di fama internazionale Rocco Carbonara - spiega l'assessore Marcello Butti - Appuntamenti che spazieranno su generi eterogenei, con esecuzioni dal vivo o ascolti guidati, ma anche di interazione tra musica ed altre forme di espressione artistica".

Il primo evento si terrà sabato 30 aprile alle ore 21. "Le vocalità di Freddy Mercury, attraverso la musica e la storia dei Queen? è il titolo della serata con l?Ensemble della Scuola di Musica Guarnieri. Freddy Mercury, ricordato per il suo talento vocale e per l?esuberante personalità sul palco, è considerato uno dei più celebri e influenti artisti nella storia del rock e viene riconosciuto come uno dei migliori frontman di sempre. Nel 2008 la rivista statunitense Rolling Stone lo posizionò 18° nella classifica dei migliori 100 cantanti di tutti i tempi. La band dei Queen, riconosciuta come una tra le più importanti della scena musicale internazionale, ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo. "Conoscere meglio e ripercorrere il connubio artistico, ancorchè dialettico, tra Mercury ed i Queen è lo scopo della serata".

I successivi appuntamenti saranno a maggio. In particolare sabato 7 maggio verrà proposta la serata dal titolo ?Musica in salotto?, con musiche dei grandi classici Mozart e Beethoven, eseguite dal Trio Scherer. Protagonisti saranno i musicisti Rocco Carbonara, Stefano Rapetti e Lycia Gialdi.

La settimana successiva, sabato 14 maggio toccherà invece alla ?Sonata macabra, ovvero un clarinetto per Dylan Dog? con il Clarionet Ensemble e la partecipazione del disegnatore Gianpiero Casertano. I tre appuntamenti si terranno presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, alle ore 21 (per quello del 30 aprile vige obbligo Green pass rafforzato e mascherina ffp2).

La rassegna non esaurisce però la proposta musicale di questo periodo targata Valmadrera. Il 27 e 28 maggio alle ore 20.30 ritorna, dopo 2 anni di sospensione, la ?Rassegna giovani musicisti?, con possibilità di iscrizioni fino al prossimo 15 maggio). Infine un ulteriore evento di musica vedrà il Fatebenefratelli ospitare il 1° luglio alle ore 21 un evento nell?ambito della rassegna ?Estate lirica?, promossa dall?associazione Spirabilia.