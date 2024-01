A Varenna arriva la Befana

Prezzo non disponibile

A Varenna la befana vien di notte... In realtà la festa dell'Epifania nella perla lecchese del lago inizierà nel pomeriggio di sabato 6 gennaio. A partire dalle ore 15.30 in piazza San Giorgio ci saranno infatti animazione per bambini, musica e balli e i trampolieri con le ali luminose "Voilà le cirque".

Come da tradizione arriverà anche la Befana. Spazio anche a sfide e giochi, sculture di palloncini e tante caramelle. L'iniziativa è promosso dal Comune di Varenna. Grandi e bambini son invitati. In caso di brutto tempo lo spettacolo verrà effettuato nella sal polifinzionale di via Roma.