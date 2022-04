I 5 consigli per trascorrere un weekend indimenticabile nel Lecchese

Le previsioni per il weekend non sono eccezionali dal punto di vista meteorologico, ma le opportunità di divertimento nel territorio non mancano. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 1 aprile a domenica 3 aprile a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CORTO E FIENO - Sabato 2 aprile, dalle 16.30 alle 19.30, proiezione di una selezione di cortometraggi dall'archivio del Festival del Cinema Rurale - Corto e Fieno.

VIAGGIO AL LAGO DI COMO - Si intitola "Viaggio al lago di Como. Letterati e viaggiatori dell'Ottocento sul Lario" il libro che sarà presentato il 1° aprile alla libreria Parole nel tempo di via Partigiani 19 a Lecco. L'autore è Pietro Dettamanti, presidente dell'associazione "Giuseppe Bovara" di Lecco.

ASINI ALLA RISCOSSA - Asini alla conquista di Dervio. La riscoperta di questo animale e delle sue unicità passa anche da una manifestazione che si svolgerà nel paese altolariano domenica 3 aprile dalle 9 alle 12 a Santa Cecilia.

CAMELIE SUL LARIO - Riprende quest'anno l'iniziativa "Camelie sul Lario" alla quale partecipano Villa Monastero, Villa Carlotta e Villa Melzi, che proporranno percorsi di visita nei rispettivi giardini botanici, con un approfondimento sulle collezioni di camelie. Nello specifico Villa Monastero offrirà due visite guidate al Giardino botanico sabato 2 e domenica 3 aprile alle 15 per un massimo di 30 persone ogni visita (senza prenotazione).

UNA DOMENICA SUL FIUME - Una "Domenica al fiume". Appuntamento per i più piccoli il 3 aprile 2022 ad Abbadia Lariana per una mattina alla scoperta della natura nascosta.

Escursioni e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

C'è anche il cinema a Lecco. Anche ad aprile 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco il programma delle tre sale della città.

