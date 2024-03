Sarà un weekend invernale: cosa fare a Lecco quando piove

Il weekend sarà molto perturbato sul fronte meteorologico, ma gli eventi nel territorio non mancheranno fra sport, musica e cultura. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 1 marzo 2024 a domenica 3 marzo 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

MOSTRA - Prosegue "Tele, colori e lago", l'attesa mostra di arte collettiva ideata e organizzata da Samuele Scognamiglio. Luogo dell'esposizione lo Smile Lounge di via dei Pescatori 39 a Lecco. Espongono i seguenti artisti: Olga Riger; Renato Matarrese; Salvatore Falco; Robert Gnagbo; Milena Mussi; Simona Snider; Antonio Guerra.

FIATI PER LA FESTA DELLA DONNA - Sabato 2 marzo alle 21 al teatro De Andrè di Mandello, nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della donna, sarà di scena l'orchestra di fiati 'Insubria Wind Orchestra Angelo Sormani' diretta dal maestro Laura Rigamonti, in Armonia di forza e di grazia.

VISITA AL BINARIO 21 - La neocostituita associazione Università della Terza Età Valsassina (Aps) sta organizzando, in collaborazione con l’Agenzia di viaggi della Cisl di Lecco Grigna Express, una visita guidata presso il Binario 21, Memoriale della Shoa, alla Stazione Centrale di Milano, per il giorno sabato 2 marzo 2024, con partenza da Lecco alle 12.30, e ritorno verso le 18.30.

MEZZA MARATONA DI LECCO - Domenica 3 marzo si corre la Maratonina Città di Lecco, valida come Campionato regionale assoluto, juniores e promesse. Il percorso si snoda lungo 21,097 chilometri tra lago e monti, con ritrovo in piazza Garibaldi alle 8.

DUNE 2 AL CINEMA - Nelle sale lecchesi l'atteso kolossal Dune - Parte 2 di Denis Villeneuve, il quale miscela fantascienza al suo consueto tocco immaginifico. Il film è fuori in diverse sale, mentre rimane in programmazione l'acclamato Past lives. Non mancano appuntamenti per grandi e piccini.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.