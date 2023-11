Musica, scrittura, cinema: i consigli per un emozionante weekend

Bel weekend sia dal punto di vista meteorologico sia per quanto riguarda gli eventi da seguire, come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 17 novembre 2023 a domenica 19 novembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA - A grande richiesta, il film che segna l'esordio registico di Paola Cortellesi è fuori in ben sette sale cinematografiche del territorio.

TRIBUTO A ZUCCHERO - Un tributo a Zucchero nel ricordo di Mariella Alippi, volontaria del Gal scomparsa nel 2019. L'evento si svolgerà al cineteatro De Andrè di Mandello venerdì 17 novembre alle ore 21 su organizzazione del Gruppo amici di Luzzeno, con inizio alle ore 21.

DOLCENERA A LECCO - Nuovo appuntamento con una star della canzone italiana a Lecco. Dopo Ron, Enrico Ruggeri e Dargen D'Amico ecco ora il concerto di Dolcenera, in programma sabato 18 novembre alle ore 21 all'auditorium della Casa dell'economia di via Tonale 30.

WORKSHOP DI SOGNI E DISEGNI - Si intitola "Di sogni e disegni" il workshop che il giornalista Stefano Bolotta terrà sabato 18 novembre dalle 15 alle 17 in via Digione 31 a Lecco. Un viaggio tra dimensione onirica, forme e parole. Consigliabile comunicare in anticipo la propria presenza.

BATTISTI RIVIVE - Sabato 18 novembre alle ore 21 l'Associazione "Il Cenacolo Francescano" di Piazza Cappuccini propone uno tributo musicale per ricordare uno dei più grandi cantanti della musica leggera italiana a 25 anni dalla sua scomparsa, Lucio Battisti.

CANTIAMO SOTTO IL MATITONE - Harmonia Gentium conclude le sue attività per l'anno 2023 con un progetto del tutto nuovo proponendo una rassegna di cori giovanili e di voci bianche, nel pieno rispetto della propria missione di diffondere e promuovere la cultura musicale soprattutto tra i giovani.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.