Si intitola "Di sogni e disegni" il workshop che il giornalista Stefano Bolotta terrà sabato 18 novembre dalle 15 alle 17 in via Digione 31 a Lecco.

"Un viaggio tra dimensione onirica, forme e parole - spiega l'organizzatore - Partendo dai nostri sogni e dalle nostre passioni daremo vita a un laboratorio in cui trasformeremo le immagini nella nostra mente in disegni per creare infine testi. Disegni e parole sono due forme espressive con cui si possono raggiungere gli stessi scopi: esternare le nostre emozioni e renderle fruibili a occhi a cui sarebbero altrimenti precluse".

Come ricorda Bolotta, non è necessario sapere disegnare bene o scrivere bene, anzi: "Chiunque di noi è in grado di sognare, e questo è l'aspetto che più conta e da cui partire per un pomeriggio creativo".

Nel corso del workshop verranno rilasciati codici sconto da utilizzare per iscriversi ai laboratori di scrittura creativa ed espressiva che si svolgono in maniera continuativa ogni giovedì.

Per contatti: stefano.bolotta@gmail.com, 339 8255546, www.stefanobolotta.com.