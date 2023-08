I 5 consigli per rinfrescare uno splendido e infuocato weekend d'agosto

Si annuncia un fine settimana splendido, ma caldissimo, dal punto di vista meteorologico. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 18 agosto 2023 a domenica 20 agosto 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

VISITA ALL'ORRIDO - Pronti per un giro agostano all'Orrido, l'attrazione più amata del Lecchese con i suoi 200mila visitatori annui? Le gole naturali formatesi nei millenni non deluderanno.

CULTURA A INTROBIO - Una settimana di eventi interessante quella che attende Introbio e gli spazi comunali di Villa Migliavacca, tra presentazioni di libri e incontri.

TRA LAGO E MONTI - Tra lago e monti, festival con 15 concerti da luglio a settembre. Il 19 agosto nuovo appuntamento a Cremeno.

MOSTRA DONNE DI FIORI - Dal 1° luglio al 27 agosto nella Casa Museo di Villa Monastero a Varenna la Provincia di Lecco propone la mostra Donne di fiori - Gerardo Bianchi (Monza 1845-1922), pittore fotografo, curata dal conservatore Anna Ranzi.

GITA FUORIPORTA - Non tutti scelgono di restare nel Lecchese. Per cercare di soddisfare la curiosità di chi vuole trascorrere una giornata fuori provincia, ma non troppo lontano, e magari evitare l'invasione di turisti e villeggianti che ormai caratterizza i nostri weekend, proponiamo cinque consigli per altrettante mete di sicuro interesse. Come al solito teniamo a specificare che non si tratta di una classifica, bensì di semplici scelte a cura della redazione.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Spazio anche al cinema all'aperto. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.