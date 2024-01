I 5 eventi da non perdere in un meraviglioso weekend di bel tempo

Weekend di bel tempo sul Lecchese. Numerosi gli eventi in calendario. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 19 gennaio 2024 a domenica 21 gennaio 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PISTA DI PATTINAGGIO - Il divertimento sulla pista di pattinaggio in piazza Garibaldi a Lecco non è finito con il tramonto delle festività. Si pattina fino al 28 gennaio.

DONNE IN PERICOLO - Teatro di qualità a Mandello. Venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 21 al Teatro De Andrè di Mandello del Lario torna la stagione teatrale "Mandello... dal vivo!" organizzata dall'assessorato alla Cultura.

DUATHLON SPRINT DI ANNONE - Il calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon apre la nuova stagione agonistica il 21 gennaio 2024 con la seconda edizione del Duathlon cross di Annone su distanza sprint, la più veloce e spettacolare.

LA FAMIGLIA MANZONI - L’associazione "Leggere per Gioco", in collaborazione con la biblioteca civica e il Comune di Valgreghentino, invitano a partecipare all’evento "La Famiglia Manzoni". Sarà una lettura a più voci su Alessandro Manzoni e la sua famiglia, in occasione dei 150 anni dalla morte del grande scrittore.

CINEMA - Nel weekend numerose proiezioni in cartellone nelle sale del territorio: torna il maestro Wim Wenders, ma c'è anche spazio per le commedie italiane.

