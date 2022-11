Luci natalizie, pista di pattinaggio: è un weekend di novembre ma sembra già Natale

Sarà un weekend assolutamente godibile dal punto di vista meteorologico: non resta che divertirsi con uno degli inuemerevoli eventi proposti nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 25 novembre a domenica 27 novembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PISTA DI PATTINAGGIO - La pista di pattinaggio a Lecco ssarà inaugurata venerdì 25 novembre e resterà in città fino a domenica 5 febbraio 2023. Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri dell'anno passato.

LUCI SU LECCO - Le "Luci su Lecco" torneranno a brillare nel centro della città. Le piazze e le vie del nucleo storico saranno illuminate nel corso del periodo natalizio: inaugurazione prevista per il 26 novembre, spegnimento atteso l'8 gennaio.

CONCERTO DELLA BANDA DONIZETTI - Sabato 26 novembre il Premiato Corpo musicale “Gaetano Donizetti” offrirà il tradizionale concerto eseguito in onore di Santa Cecilia, patrona della Musica e dei musicisti.

LABORATORIO "MI RACCONTI UNA STORIA" - Rossana Maggi tiene il laboratorio artistico "mi racconti una storia?", un atelier nel quale si costruirà un suggestivo teatrino delle ombre, piccolo scrigno per raccontare storie. Sperimentando differenti tecniche del teatro delle ombre si realizzerà insieme un libro-teatro, un vero e proprio palcoscenico illustrato che darà vita a fantastiche storie narrate dai bambini nell’incanto del buio. Il laboratorio, rivolto a bambini da 5 anni, è proposto alle 15 di sabato 26 e domenica 27 novembre.

L'EPOCA D'ORO DI COLICO - Il Comune di Colico, con il patrocinio di Museo della cultura contadina, Pro loco Colico e Cif, nel weekend organizza la mostra fotografica "L'epoca d'oro di Colico (1830-1930) - Colico: da paese contadino a snodo commerciali e turistico".

VISITA ALLA CHIESA DEL BEATO SERAFINO - Visita guidata a Chiuso: la chiesa del Beato Serafino sarà aperta al pubblico il 27 novembre alle ore 15. L'associazione Amici del Beato Serafino organizza per questa domenica una visita guidata per scoprire un piccolo gioiello lecchese: la chiesa di San Giovanni Battista o del Beato Serafino a Chiuso.

Cinema

Chi dice che per guardare un bel film è necessario recarsi fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono più di 50 titoli, gran parte di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.