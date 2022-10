Sarà un weekend "lungo": l'imperdibile guida agli eventi nel territorio

L'ultimo weekend di ottobre sarà eccezionale dal punto di vista meteo, considerate le temperature anomale: gli eventi proposti nel territorio saranno numerosi e sfoceranno nel "ponte" attraverso Halloween fino alla festività di Ognissanti martedì. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 28 ottobre a domenica 30 ottobre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PASOLINI A TEATRO - "I 100 anni di Pasolini, i 100 volti di Pasolini". Questo il titolo dello spettacolo di e con Paolo D'Anna (per la regia di Corrado Colombo) pensato e realizzato per guidare il pubblico alla riscoperta di uno dei più grandi uomini di cultura della storia recente italiana nel centenario della sua nascita. L'opera andrà in scena sabato 29 ottobre alle ore 21 presso la sala auditorium del Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

CAMMINATA IN ROSA - Il 29 ottobre una Camminata in rosa nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Pro Loco di Colico, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei ristoratori locali, per la quarta edizione di Autunno Lago.

HALLOWEEN AL CASTELLO DI VEZIO - Halloween al Castello di Vezio. Appuntamento da non perdere per grandi e piccini domenica 30 ottobre. Organizza l'associazione storico culturale La Corte del Drago con l'Associazione turistica Castello di Vezio.

FRANCESCO COSTA A BELLANO - Il secondo appuntamento con "Il bello dell'Orrido", rassegna promossa dal Comune di Bellano e dall’Associazione ArchiViVitali, è con Francesco Costa, "l'uomo che spiega l'Italia".

IN TRENO CON IL BEATO TERESIO OLIVELLI - Chiude sabato 29 ottobre la mostra allestita dall'Istituto Nastro Azzurro e dal Gruppo Alpini Valmadrera e dedicata agli IMI "Internati Militari Italiani", deportati del Trasporto 81, tra cui Teresio Olivelli.

Cinema

Chi dice che per guardre un bel film è necessario recarsi fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono 55 titoli, gran parte di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

