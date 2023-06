I consigli per trasformare un weekend variabile in una festa

Il meteo non offre garanzie, ma come sempre gli eventi nel territorio saranno numerosi Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 30 giugno 2023 a domenica 2 luglio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

ASTEROID DAY DEI BAMBINI - Il Planetario celebra l'Asteroid Day. Questa sera, venerdì 30 giugno, conferenza, mentre sabato appuntamento con il Sabato dei bambini e "Pericolo asteroidi: come evitare che ci cadano addosso?".

SAPERI E SAPORI - Compie 15 anni la camminata gastronomica e fotografica "4 Passi tra il verde e... i sapori di Erve". L'iniziativa a scopo benefico a favore dei servizi sociali del paese è organizzata dalle associazioni ervesi e si terrà domenica 2 luglio con partenza libera dalle ore 8.30 alle 9.30 dopo il ritrovo per le iscrizioni nel piazza Unità d'Italia alle 8.

AL CINEMA CON INDIANA JONES - Esce anche nelle sale cinematografiche lecchesi l'ultimo episodio della saga di Indiana Jones. Il calendario del weekend.

MOSTRA DI VARENNA - Dal 1° luglio al 27 agosto nella Casa Museo di Villa Monastero a Varenna la Provincia di Lecco propone la mostra Donne di fiori - Gerardo Bianchi (Monza 1845-1922), pittore fotografo, curata dal conservatore Anna Ranzi.

FESTA DEL LAGO A VARENNA - Torna la Festa del Lago di Varenna, che quest'anno si terrà da venerdì 30 giugno fino a domenica 2 Luglio. Ancora una volta l'evento sarà caratterizzato dallo spettacolo pirotecnico e dalla tradizionale rievocazione storica dell'Isola Comacina.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.