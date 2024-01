I nostri consigli per un weekend dell'Epifania senza carbone

Il weekend dell'Epifania sarà perturbato dal punto di vista meteorologico, ma gli eventi da seguire nel territorio saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 5 gennaio 2024 a domenica 7 gennaio 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PESA VEGIA - Pronta a tornare la tradizionale Pesa Vegia. Appuntamento a Bellano la sera del 5 gennaio per un evento che richiama migliaia di persone nell'Alto Lago di Lecco. Tante location, tanti personaggi in costume, tante sorprese per una manifestazione con alle spalle oltre 400 anni di storia.

HAPPYFANIA PARTY - "Io e i Gomma Gommas", la band marchigiana nota per le sue cover di canzoni italiane in chiave punk rock, torna in concerto a Lecco. "Happyfania Party" si terrà venerdì 05 gennaio 2024 al Ristorante Granozero di Lecco.

PISTA DI PATTINAGGIO - Prosegue l'apertura della pista di pattinaggio in piazza Garibaldi a Lecco, che anche nel giorno dell'Epifania proporrà eventi speciali.

LA BEFANA A VARENNA - A Varenna la befana vien di notte... In realtà la festa dell'Epifania nella perla lecchese del lago inizierà nel pomeriggio di sabato 6 gennaio. A partire dalle ore 15.30 in piazza San Giorgio ci saranno infatti animazione per bambini, musica e balli e i trampolieri con le ali luminose "Voilà le cirque".

CORTEO STORICO VALLE SAN MARTINO - Appuntamento con la tradizione a Calolziocorte per una delle sfilate d'epoca più apprezzate dell'intero territorio lecchese.

APERTURE LUOGHI SACRI DI BRIANZA - Domenica 7 gennaio 2024 si terrà l’apertura straordinaria di alcuni importanti siti religiosi dell’Oggionese in programma nella prima domenica del mese.

CINEMA - L'anno nuovo comincia nel segno del cinema. Sono numerose le prime visioni in programma nel territorio, mentre tornano le rassegne di cineforum.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.