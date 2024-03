5 cose da fare nel weekend a Lecco anche se piove

Ancora brutto tempo nel weekend che scatta oggi. Gli eventi nel territorio fra sport, musica e cultura non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 8 marzo 2024 a domenica 10 marzo 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA - Nelle sale lecchesi è ancora fuori l'atteso kolossal Dune - Parte 2 di Denis Villeneuve, il quale miscela fantascienza al suo consueto tocco immaginifico. Non mancano appuntamenti per grandi e piccini nei cinema del territorio.

8 MARZO A MANDELLO - Venerdì sera a Mandello serata del Cai Grigne 'Donne&Montagna' con l'assessorato alle Pari oppurtunità. Il 9 marzo al teatro De Andrè si esibiranno le Giannissime, una band al femminile che canterà canzoni di sole donne.

BATTELLATA LETTERARIA - Parte domenica 10 marzo la terza edizione del Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione dei paesaggi attraverso il format delle passeggiate creative. Quest'anno il tema prescelto è "Il Bel Paese".

PRESENTAZIONE LIBRO A PESCARENICO - Sabato 9 marzo alle 17.30 lo store di Pescarenico 'Le Cose' di via Corti 12 a Lecco ospiterà la presentazione del libro Charlotte Perriand, edito da Marinonibooks. Primo volume della collana 'Fuori dall'ombra', curata da Gisella Bassanini e Giovanna Canzi, Charlotte Perriand è dedicato a una delle pioniere dell'architettura e del design europeo del Novecento.

DUATHLON SPRINT - Duathlon Sprint MTB Mandello: run+bike+run organizzato dalla Polisportiva Mandello. Appuntamento domenica 10 marzo 2024 a Mandello del Lario, in via Pra' Magno 10.

