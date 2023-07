GoInUp Affari&Sport, vittoria per Eros Radaelli e Martina Birola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Tante le emozioni andate in scena per l’ultima tappa del circuito GoInUp organizzato da Michele Cecotti e Ferdi Cesana nella serata di giovedì 13 luglio, con il supporto delle società podistiche locali SkyLario Runners, GPL Galbiate, OS Valbronese e SEC Civate e il partner tecnico Rock Experience, Pharmalife e Pratogrande. Durante della gara, possibilità di testare le calzature da trail La Sportiva mentre subito dopo l’attesissimo terzo tempo finale.

Oltre 450 gli atleti che giovedì 13 luglio alle ore 20:00 hanno affrontato pendenze importanti, fino al 26% prima di raggiungere il Rifugio Stoppani, spettacolare balcone sulla città di Lecco e sui monti occidentali di Lombardia e Piemonte. La manifestazione è stata un’occasione per testare le calzature da trail La Sportiva e per condividere il pasta party gratuito in compagnia, in attesa delle premiazioni di tappa e del circuito complessivo. Vittoria per Eros Radaelli (ASD Falchi Lecco) che con 16’51” taglia il traguardo con un vantaggio di oltre un minuto sul compagno di squadra Luca Lanfranconi, secondo in 17’52”. Terza piazza per Stefano Villa (OSA Valmadrera), al traguardo in 17’58”. Completano il podio dei primi cinque Stefano Meinardi (OSA Valmadrera) in 18’08” e Lorenzo Passoni (ASD Falchi Lecco), quinto in 18’44”. Al femminile dominio assoluto di Martina Birola (Gefo K Team) in 21’13” che stacca Irene Girola (OSA Valmadrera) solo seconda in 21’27”. Terza piazza per Debora Benedetti (Team Pasturo ASD), al traguardo in 21’52” seguita da Marta Binda (La Recastello Radici Group) e Aurora Invernizzi, rispettivamente quarta in 22’37” e quinta in 22’52”.

Premiati per il circuito Eros Radaelli (ASD Falchi Lecco), Nicola Dedivitiis (Team Pasturo ASD), Moreno Bolis (GEFO K Team) ex aequo con Matteo Porro (GSA Cometa), al femminile Irene Girola (OSA Valmadrera), Debora Benedetti (Team Pasturo ASD) e Marta Binda (La Recastello Radici Group). Tutti gli iscritti all’intero circuito hanno ricevuto una speciale e appositamente realizzata T-shirt finisher con il logo GOINUP. Assegnato a ASD Falchi Lecco il premio per la società con più punti che consiste in una iscrizione al centenario della Monza Resegone.