Matteo d’Abrosca in Lombardia, tappa a Lecco: “Qui per portare lo stato vicino a chi soffre”

La storia di Matteo D’Abrosca, 22enne di Caserta, è un viaggio intriso di speranza e dedizione sociale. Giovane guerriero contro il cancro infantile dopo una grave malattia, già consigliere del governo italiano e insignito del riconoscimento del Presidente degli Stati Uniti Trump, D’Abrosca giunge a Lecco portando con sé un messaggio di resilienza e trasformazione. La sua visita ha l’obiettivo di avviare una discussione proficua sulla battaglia contro il cancro infantile, sulle politiche di sostegno alle persone con disabilità e sulla cruciale importanza dell’inclusione nella società. Riconosciuto a livello internazionale, D’Abrosca intende condividere le sue esperienze per ispirare la comunità lecchese ad affrontare le sfide legate alla salute e all’inclusione.

L’incontro con le istituzioni locali, tra cui il Prefetto e Questore, costituisce un momento di dialogo e collaborazione, volto a costruire relazioni più strette tra organizzazioni e istituzioni. D’Abrosca, dopo incontri di alto profilo alle istituzioni europee di Bruxelles e collaborazioni con governi globali, rivolge ora la sua attenzione alla comunità più vulnerabile lecchese. Il suo curriculum impressionante, impreziosito da riconoscimenti prestigiosi e incontri con figure di spicco, si arricchisce ora della preziosa esperienza a Lecco. Con il suo impegno per la promozione dell’uguaglianza e della giustizia sociale, D’Abrosca offre a Lecco un’opportunità di ispirazione per affrontare le sfide del presente e costruire insieme un futuro più inclusivo. La sua presenza è un invito alla speranza e all’impegno sociale, una chance per Lecco di emergere come protagonista nella creazione di una comunità più solidale e accogliente.