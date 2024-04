Forti raffiche di vento sul lago e neve in quota

Nottata di forti raffiche di vento in molti comuni del Lecchese e risveglio con la neve in quota. Dopo l'allerta meteo lanciata ieri pomeriggio, non si sono per fortuna registrati particolari danni in provincia, ma il vento si è comunque fatto sentire, soprattutto nei comuni del lago.

Da segnalare anche alcune precipitazioni con neve in quota. Ecco il video girato questa mattina, mercoledì 10 aprile alle ore 9, dal nostro lettore Oliviero Bravi dal piazzale del ristorante La Cantinetta. Le previsioni (vedi 3BMeteo) parlano ora di un miglioramento nel pomeriggio, ma per il ritorno del sole bisognerà aspettare almeno la giornata di domani, giovedì.