Il nuovo ristorante didattico apre le sue porte al pubblico

Al via una grande sfida per gli studenti più meritevoli della scuola alberghiera di Casargo

Il nuovo ristorante didattico di Lecco è pronto ad aprire le sue porte al pubblico: da martedì 1° giugno sarà infatti possibile assaporare la proposta culinaria dello Chef Fabio Moriconi che, insieme al Restaurant Manager Mauro Ferrari e il maître di sala Francesco Borghetti, coordinerà gli studenti del Cfpa Casargo in cucina ed in sala.

Chef di valore e piatti di qualità: "Didaktico" è pronto

Il ristorante "Didaktico" - in via Fausto Valsecchi 5 a Lecco - sarà aperto dal martedì a cena fino alla domenica a cena, a pranzo e cena, nel pieno rispetto delle normative anticovid con prenotazione obbligatoria e distanziamento dei tavoli, sia all’interno sia nell’accogliente cortile esterno del locale.

«Sono stati mesi in cui abbiamo lavorato duramente per arrivare preparati a questo momento: ora è tempo di accogliere i nostri clienti per far vivere loro un’esperienza unica» - commenta il Restaurant Manager Mauro Ferrari. Gli alunni coordinati dal maître Borghetti in sala saranno 3, mentre gli studenti che affiancheranno lo Chef Fabio Moriconi in cucina saranno 4.

«Siamo impazienti di iniziare per poter finalmente condividere tutto ciò che abbiamo progettato con i nostri clienti. Gli studenti della scuola alberghiera di Casargo ora dovranno misurarsi con situazioni reali, sono pronti per farlo e noi abbiamo grande fiducia in loro» - aggiunge lo Chef Fabio Moriconi.

«C’è tanta emozione per questa apertura, dopo il periodo di stop siamo tutti impazienti di poter tornare a lavorare in presenza, dando agli studenti del Cfpa un’esperienza lavorativa concreta» - sottolinea invece Francesco Borghetti, maître di sala.

«Dal 1° giugno vogliamo far conoscere ai clienti l’alta qualità formativa del Cfpa Casargo. I tre professionisti da noi scelti hanno lavorato duramente per prepararsi a questo momento e per dare il meglio» - precisa Marco Cimino, Direttore dell'istituto alberghiero valsassinese. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Cfpa Casargo, Marco Galbiati: «L’attesa è stata lunga, ma ora sarà sicuramente ripagata: l’esperienza che vivranno i nostri studenti si prospetta unica. È il momento che la teoria diventi realtà e pratica pura».