Elezioni 2020, Valsecchi (Apl) dopo il comunicato del centrodestra: «Partiti mentecatti e bugiardi, hanno semplicemente paura»

La politica di mentire e denigrare fa parte del bagaglio della peggior politica, spesso praticata da esponenti senza nè arte nè parte che popolano la politica nostrana. Gente alla quale non solo non andrebbe dato alcun credito, ma alle quali non andrebbe data neanche l'opportunità di fare una cosa seria come partecipare alle elezioni comunali all'interno delle forze politiche. Senza etica e rispetto per i competitor non si può fare una politica sana e onesta.

Da settimane circola una panzana grossa come una casa, secondo cui Appello per Lecco avrebbe fatto un accordo per il ballottaggio con il centrodestra, ovviamente messa in giro dagli amici di Gattinoni, o, viceversa, con il centrosinistra, pettegolezzo messo in giro dagli amici di Ciresa. Noi di accordi preliminari non ne abbiamo fatti, né con l'uno e nemmeno con l'altro. Non abbiamo mia parlato con nessuno dei candidati e dei partiti che li sostengono di accordi; nemmeno ci è stato chiesto di parlarne.

Quindi? Tutta fuffa per buttare fumo negli occhi agli elettori. Semplicemente perché hanno iniziato a metabolizzare che la partita è aperta e che loro non sono gli unici attori protagonisti dello scenario elettorale. Hanno capito che la comunità e gli elettori non si fanno imbambolare da fesserie buttate in giro ad arte da mentecatti e bugiardi di professione, magari con il consenso dei loro leader. Hanno paura, i partiti, e fanno bene ad averne: sono al capolinea!

Dopo essersi dimostrati incapaci di trovare esponenti da candidare a Sindaco al loro interno, tanto a destra quanto a sinistra, ed essersi rifugiati in figure corporative e portatrici d'interessi come Ciresa e Gattinoni adesso non hanno trovato di meglio che alimentare sospetti, trame e denigrazioni. Hanno bisogno, evidentemente, di un supporto psicologico, sono in piena ansia da prestazione. Due armate brancaleone che stanno trasformando, in questo finale di campagna, l'arena elettorale in un circo barnum. Stanno già scannandosi al loro interno su come dividersi i posti e non hanno ancora aperto le urne. Cerchiamo d'immaginarci cosa succederà in seguito, se dovessero andare loro al ballottaggio.

I cittadini di Lecco questa volta hanno un'alternativa: consegnare a una forza civica, moderata e di progresso il governo della città. Una lista che non litiga e non ha mai litigato al proprio interno, proiettata solo ad occuparsi di Lecco, dei problemi assieme alle potenzialità di sviluppo. Ci auguriamo veramente che la comunità abbia il nostro stesso coraggio di metterci la faccia e sfidare a testa alta questa partitocrazia. Se le urne dovessero dare un verdetto nefasto per i partiti e per i candidati da loro sostenuti, questo rappresenterebbe un forte segnale di cambiamento e d'inversione di rotta. Tornerebbero con i piedi per terra, con buona pace dei detrattori e dei bugiardi che inquinano la vita democratica veicolando strumentalmente tesi inesistenti e fuorvianti per racimolare qualche consenso in più.

Per concludere: noi non facciamo accordi, siamo competitivi e corriamo per vincere, non stiamo con i partiti ma con i cittadini!

Appello per Lecco

Corrado Valsecchi

Candidato Sindaco