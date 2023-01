“Fasoli candidato in Regione: non faccia il furbetto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Abbiamo purtroppo appreso, dagli organi di stampa, che Riccardo Fasoli è candidato alle elezioni regionali nella lista di Letizia Moratti.

Sorprende che il sindaco di una comunità importante come Mandello possa pensare di lasciare la propria carica, qualora eletto, quando ancora mancano più di due anni e mezzo alla scadenza del proprio impegno istituzionale e vi siano ancora tanti e significativi problemi da risolvere in paese. Crediamo, infatti, che il primo dovere di chi occupa la carica di sindaco sia quello di onorare il proprio ruolo senza pensare di abbandonare il campo, con così tanto anticipo, per ragioni di ambizione personale. Verso la quale non abbiamo alcuna ostilità preconcetta - sia chiaro - ma riteniamo che vada ponderata alla luce dell’interesse generale e collettivo di Mandello innanzitutto.

E Fasoli non può pensare di cavarsela dicendo che le redini del Paese verranno affidate al vice sindaco sino alla prima data elettorale utile: nel nostro sistema elettorale per i Comuni, la figura del sindaco è tale che non può esser paragonata a nessuno altro e gli elettori hanno votato - e votano tuttora - innanzitutto in forza della capacità persuasiva e motivazionale del candidato al ruolo di primo cittadino. Vogliono quel sindaco e solo quello in primis alla guida della città, che poi avrà la sua giunta, la sua maggioranza consiliare ecc.

A noi pare grave questa affermazione d'intercambiabilità tra le persone evocata dal sindaco - richiama rovinosamente l’uno vale uno del primo movimento 5 Stelle tanto per intenderci - e di generico riferimento al Paese di Tutti. Faccia poco il furbetto e ci risparmi la stucchevole retorica di cui sopra: Fasoli ha sempre saputo che essere sindaco significa essere il Capo dell’Amministrazione e avere le responsabilità che nessun altro ha. Ha deciso di candidarsi? Si assuma l’onere di dichiarare che lo fa per ragioni di carriera politica. Sarebbe più onesto e soprattutto sarebbe più vero.

Il gruppo consiliare di Casa Comune

