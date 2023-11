Fa tappa a Lecco il tour dei consiglieri regionali Pd: "Ascoltiamo i territori"

Il Pd dialoga con le Lombardie. Il prossimo lunedì 4 dicembre, a Lecco, il gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, guidato dal capogruppo Pierfrancesco Majorino, dalla segretaria regionale Silvia Roggiani, dal consigliere regionale e vicesegretario Gian Mario Fragomeli e dal vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono, avvierà un ciclo di incontri con amministratori locali, esponenti del mondo economico e delle associazioni e cittadini. Il tour toccherà tutte le province e avrà l’obiettivo di instaurare un dialogo diretto con i diversi territori.

"Abbiamo deciso - spiega Fragomeli - con le consigliere e i consiglieri regionali del Partito Democratico, di andare fisicamente nei diversi territori della regione, partendo dalla consapevolezza che di Lombardia non ce n’è una sola, ma diverse. Vogliamo contribuire a portare all’attenzione della Regione le istanze economiche, sociali e sanitarie di ogni provincia per poi sollecitare la giunta a rispondere con misure concrete. Ognuno di noi conosce bene il proprio territorio, ma il dialogo con contesti diversi dal proprio è per noi molto importante. Partiamo da qui, da Lecco e dalla sua provincia, dal confronto con realtà che daranno ottimi spunti di riflessione. La tappa successiva sarà a gennaio a Lodi”.

Questo il programma della giornata lecchese del Pd in calendario il 4 dicembre. Alle 10, presso l’ufficio regionale della Regione, in corso Promessi sposi 132, i consiglieri incontreranno le associazioni sindacali e di categoria. Al centro dell’incontro la mobilità, le infrastrutture, l’energia e la formazione professionale. Seguirà alle 11.15 un incontro con le associazioni e le realtà del terzo settore, che avrà come temi centrali la sanità, la casa e la disabilità. Al termine degli incontri, alle 12.30 i consiglieri regionali vedranno la stampa.

Nel pomeriggio, alle 15, si terranno un presidio e un punto stampa presso l’ospedale Mandic di Merate. Alle 16, sempre a Merate, nella sala civica di viale Lombardia 14, è in programma un incontro pubblico con le rappresentanze sindacali dell’ospedale Mandic, gli amministratori locali e i circoli del Pd del territorio. La giornata terminerà a Casatenovo, dove alle 17.30, nella sala consiliare del municipio, in piazza della Repubblica 7, i consiglieri regionali del Pd incontreranno amministratori locali e circoli del Pd.