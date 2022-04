Meteo, dopo il forte vento riecco il sole

Lecco come Trieste? Il paragone con la città della Bora è forse esagerato, ma le raffiche di vento, con punte di 70/80 km orari, che si sono scatenate nella giornata di sabato 9 aprile sono state forti e degne di nota. Ecco il video girato intorno alle ore 16 di ieri all'inizio della passerella in zona Caviate a Lecco che riprende il lago agitato dal vento. Stesso scenario anche poco più a Nord tra Mandello e Varenna e in altri comuni del territorio. E non sono mancati i disagi. La protezione civile aveva dato un'allerta gialla. Dopo un sabato di forte vento, quella di oggi sarà una domenica di sole. Il bel tempo è previsto anche per l'inizio della settimana.