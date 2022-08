Viale Turati: nuova igiene urbana, esperimento partito. “Lo faremo anche altrove”

Come da programma, nel corso della mattinata di giovedì 18 agosto è stata sperimentata la nuova igiene urbana in viale Turati. Addetti al lavoro sotto la fitta pioggia caduta sulla città capoluogo e sotto lo sguardo del sindaco Mauro Gattinoni, che ha presenziato alla "prima": “Abbiamo iniziato la pulizia sperimentale, giovedì e venerdì puliremo strade e marciapiedi di tutto il "viale". Cosa significa? Grazie alla collaborazione dei cittadini e con dei mezzi particolari, oltre alle solite spazzatrici, riusciremo a pulire e disinfettare anche il marciapiede, dove talvolta ci sono versamenti diversi. La pulizia è molto accurata e raffinata, parte da qui e nel corso del tempo verrà programmata anche nel resto della città”, spiega il primo cittadino di Lecco.

Il divieto di sosta

Nei giorni scorso è stato disposto il divieto di sosta con rimozione auto, dalle 13 alle 16.30, che giovedì 18 agosto ha interessato il lato sinistro di viale Turati, numeri civici dispari (dal cimitero verso piazza Cappuccini), e venerdì 19 il lato destro, numeri civici pari (da via Col di Lana verso piazza Cappuccini).

Il segretario generale Mario Spoto ha ordinato “l’istituzione dei seguenti divieti: 1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in viale Filippo Turati, lato civ. dispari nel senso e nel tratto compreso tra Piazza Cappuccini e Piazza Cappuccini e in piazza Cappuccini, negli spazi di sosta presenti: dalle ore 13.00 alle ore 16.30 di giovedì 18 agosto 2022; 2. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in viale Filippo Turati, lato civ. pari nel senso e nel tratto compreso tra Via Col di Lana e Piazza Cappuccini e in Piazza Cappuccini, negli spazi di sosta presenti: dalle ore 13.00 alle ore 16.30 di venerdì 19 agosto 2022”.