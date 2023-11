I 5 consigli per vivere nel weekend momenti indimenticabili

Il tempo, seppure freddo, sarà sereno. E gli eventi non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 24 novembre 2023 a domenica 26 novembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA - Fra le prime visioni di questa settimana C'è ancora domani ma anche il nuovo film di Antonio Albanese, il quale sarà presente in sala a Lecco per presentarlo.

PATTINAGGIO A COLICO - Colico saluta l'arrivo del Natale con due appuntamenti importanti: la pista di pattinaggio e il mercatino.

CASSOUELA CON GLI ALPINI - Verzata con gli alpini. Dopo il successo della "taragnata", gli alpini del gruppo Pippo Milesi di Calolziocorte ripropongono un altro evento all'insegna dei più gustosi piatti della tradizione lombarda. Il tutto condito da sana aggregazione e solidarietà.

LABORATORIO ARTISTICO E TEATRALE PER BAMBINI - Domenica 26 novembre alle ore 17 l'attrice Sara Milani e le artiste Caludia Saracchi e Rossana Maggi tengono un laboratorio artistico e teatrale per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni.

DIMOSTRAZIONE DI KRAV MAGA - La palestra Vita è lieta di annunciare una giornata speciale dedicata al Krav Maga, uno stage focalizzato sulla lotta contro la violenza sulle donne. Appuntamento a domenica mattina.

