Svastica sulla targa alla sede dell'Anpi, «l'indifferente è complice»

Continua a sollevare indignazione il gesto di una mano anonima che, lunedì 25 gennaio, ha imbrattato la sede dell'Anpi Lecco con una svastica. L'ultimo intervento sul vile episodio è, in ordine temporale, del gruppo di centrosinistra di Mandello, Casa Comune.

«Nel Giorno della Memoria non si può che rimanere indignati e sconcertati di fronte al gravissimo atto vandalico, che giudichiamo un vero e proprio attentato ai valori democratici in cui ogni comunità si dovrebbe riconoscere - spiegano i consiglierie comunali - Casa Comune per Mandello democratica esprime ferma condanna e indignazione per questi gesti, che non fanno che mostrare quanto sia importante la memoria collettiva per non cadere nell'ignoranza e indifferenza. Citando Liliana Segre: "L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. L'indifferente è complice. Complice dei misfatti peggiori"».

«Davanti a questo fatto non possiamo restare indifferenti: in un mondo in cui l'ignoranza dilaga, la memoria storica fatica a mantenere legami con l'azione nel presente e l'intolleranza nei confronti del Diverso è ormai entrata nel linguaggio pubblico, è purtroppo inevitabile che emergano pulsioni violente e antidemocratiche. Ecco perché riteniamo nostro dovere lavorare senza sosta per l'educazione delle giovani generazioni, perché la memoria di ciò che è stato diventi attenzione al presente e progettazione per il futuro. Come gruppo politico Casa Comune ci teniamo a esprimere tutta la nostra vicinanza al comitato Anpi di Lecco e vorremmo invitare tutte le forze politiche a unirsi a noi».