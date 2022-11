Gli eventi dell'Estate di San Martino. Tra cultura, natura e tradizioni

Mantenere vive le tradizioni, aggregare, promuovere la cultura e la riscoperta del territorio. Questo l'obiettivo della Rassegna "Estate di San Martino", giunta alla sua 31esima edizione e promossa come sempre dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in accordo con comuni, enti locali, associazioni e parrocchia di Calolzio centro, impegnata nell'organizzazione degli appuntamenti di carattere religioso dedicati al Santo Patrono la cui ricorrenza cade l'11 novembre.

Dopo l'apertura dell'apprezzata mostra "Controluce: l'Archivio fotografico Marenzi si mostra" in corso al Lavello, la manifestazione entrerà nel vivo sabato 5 novembre per poi proseguire fino a venerdì 24. Una ventina in tutto gli appuntamenti (vedi locandine sotto) tra cui segnaliamo la Passeggiata sul Lungoadda di domenica 6, l'incontro "San Martino per i giovani" della serata di giovedì 10 novembre a Foppenico e la visita guidata al convento di Santa Maria del Lavello in programma domenica 13 novembre con ritrovo alle 14.30.

Venerdì 11 verrà poi celebrata la "Festa Liturgica di San Martino Vescovo di Tours", con celebrazione alle 10.30 della Santa Messa solenne nella chiesa Arcipresbiterale di Calolzio, presieduta da Monsignor Maurizio Malvestiti, Vescovo bergamasco di Lodi, concelebrata dai sacerdoti della Fraternità e animata dalla corale locale. Alle 20.30 concerto di d'organo e oboe con riflessioni sul messaggio del "Santo del mantello".

Sabato 12 novembre alle ore 21, sempre nella chiesa di Calolzio, si terrà il Concerto per San Martino con il coro San Giorgio di Acquate di Lecco, a ingresso libero. L'iniziativa è promossa dalla Pro loco di Calolzio con il sostegno dell'Amministrazione comunale e della Parrocchia: durante la serata verrà anche assegnata la benemerenza civica intitolata proprio "Premio di San Martino" e decisa dal Comune in base alle segnalazioni di cittadini e associazioni.

"La Comunità montana è presente sul territorio sia con attività di di protezione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, agricolo e ambientale, ma anche con iniziative ed attività che promuovono e conservano le tradizioni e l’identità della comunità che ci abita - commenta il presidente Carlo Greppi nella nota di presentazione dell'intera manifestazione - Anche quest’anno perciò non poteva mancare per la Valle San Martino, la Rassegna culturale l’Estate di San Martino, un appuntamento che si ripete e si rinnova ormai da 31 anni e che comprenderà: passeggiate, visite guidate, concerti, mostre, incontri culturali e ludici per bambini, giovani e adulti. Vi aspettiamo".

La rassegna è promossa in particolare da: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Ecomuseo Val San Martino, Comune di Calolziocorte, Parrocchia di San Martino Vescovo, Giardino botanico di Villa de Ponti, Ca’ Martì: il Museo e la Valle dei Muratori, Fondazione Santa Maria del Lavello, Civico Museo della seta Abegg di Garlate, Pro loco Calolzio. Prezioso anche il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding.