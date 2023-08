Tutte le idee per trascorrere un Ferragosto indimenticabile nel Lecchese (e non solo)

Ferragosto è la data più attesa dell'estate: quasi tutti staccano dal lavoro e cercano di trascorrere una giornata piacevole con i propri cari o con gli amici, dividendosi tra spiaggia e montagna. Le opportunità di vivere il 15 agosto in maniera divertente e spensierata non mancano certo nel nostro territorio: ne abbiamo selezionate cinque che proponiamo ai lettori, ricordando sempre che non si tratta di una classifica bensì di semplici consigli.

Un tuffo in spiaggia

Da quando l'estate è entrata nel vivo le spiagge del ramo lecchese del Lago di Como sono tornate ad affollarsi per un tuffo rinfrescante o qualche ora di relax al sole. Le località da raggiungere sono diverse, alcune molto frequentate, in particolare sulla sponda orientale del lago: Abbadia Lariana offre oltre un chilometro di rive balneabili, Lierna le "gemme" Riva Bianca e Punta di Grumo, senza dimenticare Riva di Gittana a Perledo, Dervio e Colico. Non mancano, inoltre, i lidi e le località attrezzate ad accogliere i bagnanti. Qui vi proponiamo una piccola guida per riscoprire alcuni scorci suggestivi oltre alle spiagge più frequentate.

Una salita tra i monti

Il Lecchese è circondato dalle montagne; è sufficiente alzare lo sguardo per restare ammaliati dalla vista di vette rocciose. Ferragosto può rappresentare una comoda opportunità per imboccare un sentiero e raggiungere una località montana: Grigna, Grignetta, Resegone, San Martino, Magnodeno, Due Mani, Cornizzolo, Moregallo, Monte Barro, Legnone e Legnoncino; c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Senza dimenticare Valsassina, Valvarrone e Valle San Martino con i loro pendii più dolci.

In questa guida consigliamo alcuni sentieri - compreso il legggendario Viandante - fra boschi e monti che spesso propongono panorami mozzafiato, ma soprattutto immersi nella natura e nel verde per ossigenarsi e staccare dalla città.

Una passeggiata tonificante

Nella belle giornate di sole, ma anche in quelle meno serene, poche cose sono meno suggestive e rilassanti di una passeggiata sul lago. Itinerari che offrono scenari da sogno per una giornata romantica o in famiglia: nel Lecchese le opportunità sono numerose. Ne abbiamo selezionate cinque da proporre ai nostri lettori.

Meglio un paesaggio boschivo di uno lacustre? Consigliamo una passeggiata medio-facile che da Vercurago sale all'Eremo di San Girolamo e oltre, in salita fino alla Rocca dell'Innominato, dove si può gustare un piccolo aperitivo in compagnia, per - poi - riprendere il cammino su un dolce tragitto che conduce a Camposecco.

In visita alle attrazioni più amate

Chi non ha voglia di bagnarsi o faticare, ma soltanto di osservare, può scegliere la visita a qualche attrazione suggestiva. Ne proponiamo cinque: sono i luoghi più amati del Lecchese. Non necessariamente dai lecchesi, o non solo. Nell'articolo riproponiamo ai lettori le cinque località del nostro territorio che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'ultimo concorso "I luoghi del cuore" del Fai, ovvero il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Non si tratta dunque di una classifica stilata dalla redazione, bensì dai cittadini di tutta Italia (e non solo).

Nel Lecchese abbondano anche attrazioni poco conosciute o da riscoprire, che tuttavia meritano di essere visitate anche a Ferragosto.

Le gite fuoriporta

Non tutti, però, scelgono di restare nel Lecchese. Per cercare di soddisfare la curiosità di chi vuole trascorrere una giornata fuori provincia, ma non troppo lontano, e magari evitare l'invasione di turisti e villeggianti che ormai caratterizza i nostri weekend, proponiamo cinque consigli per altrettante mete di sicuro interesse. Come al solito teniamo a specificare che non si tratta di una classifica, bensì di semplici scelte a cura della redazione.