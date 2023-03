In arrivo nel Lecchese 3,8 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

È di 83 milioni l'ammontare degli stanziamenti destinati a combattere il dissesto idrogeologico su tutto il territorio lombardo. La delibera, approvata oggi durante la seduta di giunta della Regione Lombardia, prevede, tramite la messa a sistema di 3 programmi di intervento, l'attivazione di 38 azioni mirate.

"Ci siamo adoperati tempestivamente - ha sottolineato l'assessore regionale a territorio e sistemi verdi, Gianluca Comazzi - affinché tutte le provincie lombarde ricevessero adeguati finanziamenti per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza delle zone più a rischio. L'impegno preso oggi rappresenta infatti un passo significativo e concreto verso la tutela delle comunità locali, con investimenti mirati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al dissesto idrogeologico".

L'assessore Comazzi: "Massima attenzione a territorio, ambiente e infrastrutture"

"Una delibera frutto del lavoro congiunto e dell'impegno costante dell'assessorato e di Regione Lombardia - ha concluso l'assessore Comazzi - che rafforza così l'attenzione verso una gestione sostenibile del territorio e la sua salvaguardia, migliorando la qualità della vita dei cittadini e proteggendo le infrastrutture esistenti".

Entrando più nei dettagli degli stanziamenti a livello regionale, saranno stanziati 21,4 milioni per tre interventi che interesseranno 6 comuni nella provincia di Milano, mentre altri 23,5 milioni di euro saranno utilizzati per 8 interventi che coinvolgono oltre 20 comuni della vicina provincia di Bergamo. Tra questi, la messa in sicurezza della frana di Tavernola Bergamasca sul Lago d'Iseo. Alla provincia di Como andranno 14,5 milioni per la laminazione del Seveso a Montano Lucino. Serviranno invece 7,8 milioni per quattro interventi in 7 località della provincia di Mantova.

Riceverà 3,8 milioni la provincia di Lecco per 5 interventi di sistemazione di alvei in 7 comuni. Finanziamenti per 1,7 milioni di euro interesseranno invece la provincia di Monza Brianza per l'area di esondazione controllata del Rio Brovada a Triuggio. Alla provincia di Cremona andranno 1,4 milioni di euro mentre il territorio bresciano riceverà 1,8 milioni. La provincia di Varese sarà interessata da 3 interventi per 1,2 milioni. Alla provincia di Pavia arriverà 1 milione di euro. Infine 800.000 euro saranno stanziati per le sistemazioni idrauliche nel Lodigiano.

I fondi e gli interventi nei comuni della provincia di Lecco

Per la provincia di Lecco i Comuni beneficiari dei fondi saranno: Barzio e Introbio (1.900.000 euro per sistemazione idrogeologica nel bacino del torrente Acquaduro); Calolziocorte (150.000 euro per messa in sicurezza di via Favirano colpita da una frana a inizio gennaio); Dervio (800.000 euro per realizzazione di una briglia filtrante sul torrente Varrone), Erve (500.000 euro per mitigazione del rischio di caduta massi); Esino Lario (450.000 euro per messa in sicurezza del Comune).