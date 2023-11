Niente lavori per il nuovo lungolago prima del 2024. La conferma è stata fornita da Maria Sacchi, assessore comunale lecchese, durante la seduta del Consiglio comunale andata in scena nella serata di lunedì 6 novembre: come da lei spiegato, il 24 ottobre è stato sottoscritto il contratto con la Foti, impresa che si è aggiudicata i lavori, mentre in questi giorni si terrà il sopralluogo che vedrà protagonisti i rappresentanti dell'impresa, i tecnici degli uffici comunali e Monica Porta, comandante della Polizia locale di Lecco; seguiranno firma del verbale e - dopo 45 giorni - consegna del progetto esecutivo. Da lì il passaggio presso la commissione di Provincia e Soprintendenza che si occupa del paesaggio, stimato in altri trenta giorni. Facile capire che lo slittamento porterà ad aprire il cantiere non prima dell'inizio del prossimo anno - inizialmente si era parlato di settembre 2023 -, per una durata dei lavori stimata in circa due anni e mezzo.

In questi giorni, intanto, sono stati rimossi quattro alberi all'altezza con l'intersezione con via Capodistria, sostituiti da una colata di cemento. Altri cento ne verranno messi a dimora in varie zone della città capoluogo.

Il progetto per il nuovo lungolago di Lecco

Dieci milioni di euro per "Tutti al Lago", il progetto per rifare il waterfront di Lecco. 6,7 milioni arrivano dal bando Pnrr per la rigenerazione urbana, 2,3 li mette il Comune, 1 milione viene sborsato da Regione Lombardia: il progetto definitivo è stato redatto da Studio Viganò - vincitore del concorso d'idee -, Alpina Spa, Nexteco srl, Systematica srl e Ferrara Palladino lightscape. Progetto sicuramente diverso rispetto a quello mostrato alla cittadinanza in origine: niente piscina a lago, punto più impattante dei render apparsi qualche mese fa, una linea continua che lega l'inizio delle Caviate a Rivabella; la piattaforma a lago, invece, fa parte di una sorta di secondo lotto che passa da un avviso pubblico emesso da Palazzo Bovara poco tempo fa. Via il centinaio di parcheggi che si affiancano all'attuale parte ciclopedonale. Complessivamente sarà riqualificata un'area di 70mila metri quadri: lavori in partenza a luglio 2023.

La gara d'appalto

La gara d'appalto era stata bandita il 2 giugno. Il Comune di Lecco nei giorni scorsi ha reso noto di avere affidato l'incarico per la realizzazione dell'imponente opera. Tre le offerte pervenute da parte dei soggetti interessati. All'apertura di queste è risultata vincente l'impresa Foti Srl di Bulgarograsso (Como) che ha proposto di eseguire l'appalto integrato per un importo complessivo di 6.557.731,44 euro (di cui 103.572,00 per progettazione esecutiva e 6.454.159,44 per lavori) a cui vanno aggiunti 256.800,35 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale netto è pertanto di euro 6.814.531,79 euro.