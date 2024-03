Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Cara LeccoToday.

La petizione che chiede di mantenere i parcheggi sul lungolago dove invece il Comune ne prevede l'eliminazione per far posto a una ciclabile non mi convince.

- SIA perché è "fuori tempo massimo".

I lavori partono "a breve", fors'anche settimana prossima, su un progetto che non verrà cambiato nemmeno in meglio, figurarsi in peggio.

- SIA perché bisogna smetterla di vedere la città autocentrica e, ancor più, valutare le cose pubbliche con uno sguardo di mero interesse privato.

I LAVORI, della durata di 2 anni, prevedono che i circa 80 parcheggi di oggi siano eliminati un po' alla volta.

E son previste soluzioni che ne aumentano addirittura il numero già ora o in divenire e a poca distanza.

I RESIDENTI han già soluzioni e ne avranno ulteriori, solo, forse, un poco meno comod-issime come ora.

Le persone disabili continuano ad averli insieme alla sosta fronte casa.

Se tutti i lecchesi devon avere il posto auto sull'uscio non ci son abbastanza spazi e guai se ce ne sarebbero.

COMPRENDO che i negozi fanno leva su questi, ma sono ed eran posti pubblici non privati o a uso e privilegio privato o, peggio, di una parte.

SONO dell'idea che la scelta di un lungolago diverso in un'ottica di interesse pubblico diffuso non può essere fermata pur per comprensibili vantaggi privati, che non è nemmeno da escludere si amplino poi insieme a quelli pubblici a riqualificazione terminata.

SPERO possa essere altresì sviluppato seriamente in parallelo il servizio di trasporto pubblico urbano, ma è un altro discorso, almeno in parte.

BISOGNA però fin d'ora superare il voler stare parcheggiati nei privilegi privati.

Paolo Trezzi