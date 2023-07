Staffetta Milano-Cortina, tappa sul lago con gli olimpionici

La Lega Navale e la Canottieri Moto Guzzi di Mandello hanno accolto la fiaccola passata tra le mani di Giuseppe Moioli con Ivo Stefanoni, storici campioni del canottaggio olimpionico,in occasione della decima tappa della staffetta Cortina- Milano in transito nel Lecchese. Con loro l'Associazione nazionale olimpici e azzurri d'Italia presieduta da Novella Calligaris, la prima nuotatrice italiana a vincere la medaglia olimpica nella disciplina natatoria stabilendone un primato mondiale.

La tappa Bormio-Lecco e la barca a vela green

Il sodalizio azzurro celebra in questa occasione i settancinque anni dalla sua fondazione. Ieri, sabato 1° luglio la tappa Bormio-Lecco di 81 chilometri ha voluto coinvolgere l'acquatico mondo della vela e del canottaggio. Il tratto di lago dal molo della Lega Navale di Mandello del Lario, con la fiaccola olimpica consegnata ai regatanti dal presidente della Canottieri Moto Guzzi, Antonio Gaddi, è stata accolta su una barca a vela green mossa ad idrogeno 21, dell'armatore e timoniere Davide Casetti. Presenta anche il sindaco Riccardo Fasoli con la fascia tricolore.

La barca è stata scortata da altri natanti nella discesa a Lecco al pontile di via dei Martire delle Foibe. Con i campioni olimpici del passato in auto, hanno raggiunto Palazzo delle paure assieme al sindaco Riccardo Fasoli, a consegnare la fiaccola alle autorità locali con il presidente Coni Lombardia Marco Riva. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)