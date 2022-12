Da Varenna a Bellagio, suggestive passeggiate natalizie in 4 perle del Lago

Sono location suggestive durante tutto l'anno, ma nel periodo di Natale assumono un tocco magico e ancora più speciale. Stiamo parlando di 4 "perle" del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Tremezzina e Varenna (le prime tre sul lato comasco, e l'ultima sul ramo lecchese), un poker di comuni nei quali sono stati organizzati tour e passeggiate per residenti e turisti durante il periodo delle festività che sta entrando nel vivo proprio in questi giorni.

"Passeggiate natalizie sul Centro Lago - Alla scoperta dei borghi immersi nell’atmosfera natalizia tra panorami mozzafiato e antiche tradizioni" è il titolo dato all'iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra le Associazioni Turistiche del Distretto Turistico del Centro Lago. Si tratta in particolare di: Associazione Turistica della Tremezzina, Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo, Promobellagio e Promomenaggio, con la partecipazione di Aiap - Associazione Italiana Amici del Presepio di Tremezzina, Villa del Balbianello e Villa Monastero.

Grazie a questa sinergia, per il Natale 2022 i borghi del Centro Lago accoglieranno i visitatori curiosi di scoprirne gli angoli nascosti e vivere l’esperienza di un’autentica atmosfera natalizia. Un ricco calendario di tour speciali, accompagnati da guide locali esperte ed appassionate, sarà un’occasione unica di esplorare le bellezze nascoste, visitare le incantevoli Ville e ammirare i presepi artistici allestiti negli incantevoli borghi del Lario.

"A Bellagio, Menaggio, Tremezzina e Varenna si vivrà un nuovo modo di esplorare il territorio fatto di visite alle bellezze locali ma anche di narrazione di storie delle persone che hanno vissuto in questi luoghi e di incontri con artigiani e pescatori - spiegano i promotori delle camminate - Un vero tuffo nell’anima e nelle tradizioni del Centro Lago".

Bellagio condurrà i visitatori alla scoperta delle frazioni meno conosciute ma più amate dagli stessi bellagini, attraverso la narrazione delle persone che hanno abitato questi luoghi. A Menaggio verrà raccontata una delle storie di Natale più suggestive: i Magi di passaggio sul Lago di Como. Tremezzina schiuderà le porte di due preziosissimi scrigni, Villa del Balbianello e Palazzo Brentano, per ammirare i tradizionali presepi artistici in terracotta. Artisti e pescatori racconteranno le tradizioni di Varenna ai visitatori che potranno poi raggiungere Villa Monastero. Informazioni e prenotazioni su

https://booking.bellagiolakecomo.com/it/esperienze/dicembre-2022

Per quanto riguarda in modo specifico la perla lecchese del Lago, gli organizzatori parlano di "Un tuffo nell’atmosfera di Natale della romantica Varenna, tra vicoli silenziosi in un clima d’altri tempi dove il tempo sembra essersi fermato". Dal 17 dicembre al 7 gennaio verrà proposto un "Tour di circa 3 km nella deliziosa Varenna, antico villaggio di pescatori sulla sponda orientale del Lago di Como, di fronte a Bellagio e Tremezzo. Un’esperienza di due ore a passeggio tra storia e tradizioni, affascinanti angoli nascosti e artigiani del luogo, per vivere un’esperienza da vero locale. Al termine del tour possibilità di completare l’esperienza con la visita a Villa Monastero". Il prezzo è di 25 euro a persona (adulti) e 10 euro i bambini da 4 a 14 anni. "Si parte alle ore 14 con un numero massimo di 30 partecipanti e spiegazioni in italiano e inglese, è inclusa una visita guidata di circa 2 ore con partenza dall'infopoint di Varenna".