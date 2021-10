Seggi aperti: si vota oggi e domani anche in 21 comuni del Lecchese

Urne aperte anche in 21 comuni della provincia lecchese. Alle elezioni amministrative di oggi, domenica 3 e domani, lunedì 4 ottobre 2021, sono chiamati al voto per il rinnovo di cindaci e consigli comunali anche gli elettori di 21 comuni del Lecchese, un numero non indifferente, per un totale di 58.820 elettori (dati dal Ministero dell'Interno, aggiornati al 31 dicembre 2020) su una popolazione complessiva (nei comuni coinvolti) di 70.580. In tutto verranno allestite 65 sezioni.

Si vota per il rinnovo del Consiglio comunale in alcuni centri importanti e fra i più popolosi della provincia: Galbiate (9°), Colico (10°), Olginate (11°), Olgiate e Barzanò, tutti sopra i 5.000 abitanti. Particolarmente importante la tornata a Galbiate, a più di un anno dal commissariamento del Comune. Su 21 sindaci uscenti sono di nuovo in lizza in 12, mentre a Varenna va in scena la sfida tra due candidati già primi cittadini.

I cittadini potranno recarsi alle urne dalle ore 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Subito dopo avrà inizio lo spoglio delle schede. Da segnalare che in alcuni comuni, quelli con una solo lista in corso - come Garlate e Pescate - sarà necessario superare una specifica soglia di affluenza al voto per evitare il commissariamento. Nelle prossime ore terremo aggiornati i lettori sui dati dell'affluenza alle urne e da lunedì pomeriggio, in tempo reale, sui risultati del voto e i nomi dei sindaci eletti.