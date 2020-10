«Raccogliamo fondi a scopo benefico per conto del Comune». Ma è un tentativo di truffa

In passato ci avevano provato spacciandosi per sostenitori di Telethon, questa volta hanno preso la scusa di raccogliere fondi a favore della ricerca contro la sclerosi multipla in accordo con il Comune. Ma, ancora una volta, è tutto falso. L'ultimo tentativo di truffa sul territorio lecchese si è registrato nelle scorse ore a Valgreghentino.

A lanciare l'allarme è stata proprio l'Amministrazione comunale chiedendo a tutti di prestare la massima attenzione contro un'iniziativa vigliacca, aggravata dal fatto che la scusa per il raggiro è legata a uno scopo nobile. I contatti per tentare la truffa sono stati fatti via telefono.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni cittadini di chiamate ricevute da parte di persone che si presentano come Comune di Valgreghentino e chiedono di aderire ad una raccolta fondi per sclerosi multipla - spiega il sindaco Matteo Colombo - Precisiamo che il Comune di Valgreghentino non ha attivato nessuna raccolta fondi. Invitiamo pertanto a porre particolare attenzione a situazioni simili, in quanto rappresentano tentativi di truffa, e a segnalare tempestivamente eventuali casi alle forze dell’ordine».