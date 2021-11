Paura per il crollo di un grosso albero a Calolzio

Paura, ma per fortuna nessun ferito, per il crollo di un grosso albero a Calolziocorte. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, sabato 6 novembre, in via Vivaldi, nella zona collinare poco sotto la frazione de La Cà. La pianta si è abbattuta sul giardino di un'abitazione privata. Sul posto si sono presto portati i Vigili del Fuoco di Lecco e i volontari della Protezione civile di Calolzio con la coordinatrice Sonia Mazzoleni.

Insieme alle operazioni di rimozione e messa in sicurezza, pompieri e volontari si sono occupati anche di deviare momentaneamente il transito dei veicoli. Qui potete vedere le immagini dell'albero caduto e quelle di taglio e rimozione dei tronchi di legno. Solo la notte precedente i Vigili del Fuoco erano dovuti intervenire sempre a a Calolzio, ma in corso Europa 78, per un altro crollo: quello del soffitto di una camera all'interno di un appartamento. Anche in quel caso, fortunatamente, non ci sono state persone ferite, ma si sono dovuti comunque contare diversi danni.