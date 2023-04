Pompieri al lavoro fino a notte fonda per spegnere l’incendio sull’Alto lago

Vigili del fuoco al lavoro in forze fino a notte fonda per spegnere l'incendio divampato nei boschi dell'Alto lago lecchese. Le operazioni di messa in sicurezza si sono infatti concluse intorno alle 3 della notte tra Pasqua e Pasquetta.

Nella serata di domenica 9 aprile vari mezzi e personale dei pompieri sono dovuti entrare in azione sul Montecchio Sud, tratto boschivo che fa parte del comune di Colico. Il Comando dei vigili del fuoco aveva inviato tre squadre dal distaccamento dei volontari di Bellano, comprensive di due moduli antincendio boschivo su fuoristrada e un'autobotte. I vigili del fuoco hanno così iniziato a lottare contro le fiamme allo scopo di spegnerle il più rapidamente possibile. in tarda notte il risultato è stato raggiunto con lo spegnimento dei roghi: si è trattato dunque di un intervento impegnativo.

A fine marzo, invece, era stata colpita da un incendio Montemezzo. Giusto venerdì Regione Lombardia aveva fatto scattare il piano antincendi chiedendo a tutti di prestare la massima attenzione.