Allagamenti, alberi caduti e tetti pericolanti: il maltempo colpisce ancora duro

Tetti pericolanti, allagamenti, alberi sradicati e caduti, luci saltate nella notte in case e uffici. Il maltempo ha colpito ancora duro nel Lecchese: sono bastate poche ore di temporali, piogge e forti raffiche di vento dalla tarda serata di ieri, martedì 11 luglio, alla prima mattinata di oggi, mercoledì, per causare danni e disagi in diverse località di città e territorio.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con tutte le squadre a disposizione per operazioni di ripristino e di messa in sicurezza. Nelle foto: le piante sradicate dal maltempo in zona Pescate, lungo la strada che da Lecco si dirige verso Olginate. E poi ancora le immagini di un albero che è crollato su un'automobile a Santa Maria Hoè.

Sempre nella prima mattinata di oggi è stato provvisoriamente chiuso lo svincolo del Terzo ponte, verso sud. Poco prima era stata interdetta al traffico anche la galleria in entrata. Notevoli i disagi alla viabilità in varie zone del territorio, dal Lecchese all'Oggionese. (Articolo in aggiornamento).

A livello regionale circa 300 interventi

Danni e disagi a causa del temporale si sono registrati non solo nel Lecchese, ma anche nelle province limitrofe. I vigili del fuoco sono impegnati da ore per decine di richieste di soccorso a livello regionale: attualmente (ore 10.30) sul territorio lombardo sono circa 300 le richieste di aiuto per allagamenti, tagli pianta e tetti scoperchiati. I comandi maggiormente interessati sono quelli di Varese, Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo. Oltre 200 gli operatori impegnati su tutta la regione per far fronte agli interventi.