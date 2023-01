Masso frana sulla strada tra Calolzio e Torre De' Busi

Paura ma per fortuna nessun ferito per il masso franato oggi lungo la strada che collega la frazione di Lorentino con quella di Favirano, tra Calolziocorte e Torre De' Busi. A metà pomeriggio più di una persona che viaggiava nella zona collinare dei due comuni della Valle San Martino ha trovato il masso in mezzo alla carreggiata e ha segnalato la situazione di potenziale pericolo alle autorità competenti, postando anche la foto sui social.

Sul posto i Vigili del fuoco, Marco Ghezzi sindaco di Calolzio (comune nel cui territorio si è verificato lo smottamento), i carabinieri, l'assessore alla Protezione civile Cristina Valsecchi e il funzionario dell'Ufficio tecnico cittadino Raffella Milani per le prime operazioni di verifica e messa in sicurezza.

"La strada è stata chiusa per motivi di precauzione e sicurezza, mentre i Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di verifica sulla parete a monte da dove è crollato il masso - spiega Cristina Valsecchi - Ora è in arrivo anche l'impresa incaricata di rimuovere il materiale franato e di sistemare l'intera zona. In base alle verifiche tecniche decideremo se e per quanto chiudere la strada o se lasciare un passaggio con il senso unico alternato in attesa di un intervento più strutturale".