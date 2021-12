Calolziese aggredito e ucciso a Marsiglia

Accoltellato all'uscita della pizzeria dove lavorava a Marsiglia. E' morto così Gesuel Mandaglio, da tempo residente all'estero, ma originario di Calolziocorte in valle San Martino, territorio nel quale vivono i suoi famigliari raggiunti nei giorni scorsi dalla terribile notizia. Gesuel, 41 anni, è stato brutalmente assassinato la sera del 28 novembre, ma solo nelle ultime ore si è saputo della tragedia: il suo corpo verrà riportato in Italia martedì e i funerali saranno celebrati il giorno successivo.

Sono stati i Carabinieri a informare i parenti di Mandaglio. Il 41enne lascia i genitori (residenti a Torre De' Busi), le sorelle Valentina e Francesca e il fratello Christian, sconvolti per l'accaduto. Gesuel si era trasferito per lavoro da oltre una decina d'anni, prima in Inghilterra per lavorare come pizzaiolo, poi in Francia, dove purtroppo ha trovato la morte.

Stando alle prime informazioni raccolte, il calolziese sarebbe stato aggredito e ucciso a coltellate all'uscita del ristorante pizzeria dove lavorava, probabilmente a seguito di un tentativo di rapina. Le indagini sono ancora in corso da parte degli inquirenti della città francese.

Una foto di Gesuel Mandaglio quando praticava pugilato a inizio anni 2000.

Gesuel Mandaglio era cresciuto a Calolziocorte, la sua famiglia è infatti originaria della frazione di Rossino. Aveva frequentato le scuole medie "Manzoni" nella frazione di Foppenico e a fine anni Novanta e aveva praticato boxe in alcune palestre e associazioni sportive del territorio, in particolare con la Frimas. "Nei primi anni 2000, dal 1999 al 2002 per l'esattezza, Gesuel era stato tesserato per la Frimas Boxe di Calolziocorte, come pugile dilettante, e aveva sostenuto 6 match - ricorda Bruno Frigerio, che lo aveva allenato - La notizia della sua morte è davvero terribile. Esprimiamo le nostre condoglianze ai famigliari".

Come accennato, il corpo di Gesuel Mandaglio rientrerà in Italia nel tardo pomeriggio di martedì, e i funerali verranno celebrati mercoledì mattina alle ore 10 nella chiesa della frazione di San Gottardo a Torre De' Busi.