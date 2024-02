Lavoratori dei laghi all'attacco: "Penalizzati dall'incertezza interna alla Navigazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La stagione primaverile è alle porte e i viaggiatori che dipendono dal servizio di trasporto pubblico offerto dai Laghi Maggiore, di Garda e di Como, ora si trovano ad affrontare una situazione di incertezza senza precedenti. Nonostante le scadenze si avvicinino e le esigenze dei passeggeri aumentino, gli orari per la prossima stagione devono ancora essere discussi e approvati.

Secondo fonti interne all'azienda, questa situazione eccezionale è stata definita "mai successa in passato". A febbraio inoltrato non sono ancora stati stabiliti gli orari, causando preoccupazione tra i passeggeri abituali e chiunque utilizzi il servizio di navigazione per raggiungere i diversi comuni lacustri.

Le critiche si concentrano sull'amministrazione dell'ingegner Alberto Chiovelli, il direttore centrale nominato dal gestore governativo Donato Liguori, il quale, secondo le voci, è poco presente in azienda e stando ai fatti concreti sembra non essere all'altezza di gestire un'azienda pubblica che fornisce un servizio di trasporto vitale per le comunità locali.

Al momento l'operato del direttore sembra non riuscire a soddisfare le esigenze dei passeggeri e a garantire la continuità del servizio. La mancanza di un piano operativo chiaro e tempestivo per la prossima stagione sta generando disagi e incertezza tra i cittadini e le imprese che dipendono dai collegamenti lacustri per i loro spostamenti.

La Gestione governativa Laghi è chiamata a rispondere alle crescenti preoccupazioni dei passeggeri e a fornire chiarezza sulla situazione attuale. I cittadini e le comunità locali attendono con ansia una soluzione tempestiva per garantire la continuità del servizio di navigazione e per preservare la mobilità nelle zone circostanti i Laghi Maggiore, di Garda e di Como.

I lavoratori dei laghi