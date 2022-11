Antonio Brugnano al Jolly per la rassegna "Teatro Bambini e Famiglie"

Continua al Cinema teatro Jolly di Olginate la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie. Il secondo appuntamento in programma sabato 5 novembre alle ore 16.30 vedrà andare in scena un artista pluripremiato a livello nazionale ed internazionale. Si tratta di Antonio Brugnano, attore e mimo che da oltre 20 anni lavora per importanti realtà teatrali italiane, tra cui Quelli di Grock, Comteatro, Palkettostage, ecc..

Queste preziose collaborazioni e la passione per questo splendido lavoro gli hanno permesso di recitare, in lingua italiana e spagnola, e di "mimare" in Italia, Svizzera, Spagna, Francia, Olanda, Inghilterra, Cuba e di ricevere vari riconoscimenti per le mie performances attoriali come il Premio Eolo 2009 e Ribalta 2007, come miglior attore italiano Teatro Ragazzi, e il Premio L'Uccellino Azzurro 2007 per lo spettacolo "Senza coda" della Compagnia Quelli di Grock.

"Antonio Brugnano porterà in scena al Jolly lo spettacolo intitolato Mr Bloom - spiega Mattia Morandi, referente organizzativo del Jolly - È uno spettacolo fatto di gesti e musica dove una voce fuori campo guida il muto protagonista della storia nella sua sognante giornata, trascorsa fra un’insistente sveglia del mattino e il suo grigio lavoro quotidiano. In tutto questo però s’inserisce la fantasia: Bloom sogna un futuro diverso, da protagonista, e con l’aiuto dell’immaginazione si allontana dalla sua noiosa realtà per diventare di volta in volta un grande portiere, un pianista acclamato o un cuoco pasticcione. La voce fuori campo, che s’inserisce da subito nello spettacolo, funge da narratore e introduce l’addormentato protagonista, che sarà presente sulla scena fin dall’ingresso degli spettatori".

Essa diventerà una sorta di compagno di viaggio di Mr. Bloom, stimolandolo nel perseguire i suoi sogni e nel dare vita alle varie 'identità' che assumerà durante la performance fino allo scontro con la realtà, momento in cui il nostro protagonista scoprirà che anche questa può regalare felicità, sorrisi e un pizzico di poesia... "L’idea è quella di rendere omaggio a due grandi interpreti del passato come Charlie Chaplin e Jacques Tati, che hanno connotato i loro personaggi più celebri con caratteri comici ma sempre dall’indiscutibile spessore poetico e hanno reso le maschere di 'Charlot' e 'Monsieur Hulo' immortali".

La collaborazione con l'associazione Tramm

Anche questo spettacolo è stato selezionato da Tramm Aps a cui il Jolly ha affidato la direzione artistica della rassegna per bambini. Tramm è un'associazione di promozione socioculturale di Garlate che dal 2014 si afferma sul territorio provinciale come realtà di formazione, intrattenimento, promozione e produzione di cultura attraverso i suoi corsi, spettacoli ed eventi. "La competenza e la passione dei suoi insegnanti e dell'intero staff guidato da Matteo Polvara sono espressione di un centro vivo ed energico che fa dell'espressione artistica la sua forza principale. L'anima di Tramm è alimentata dalla convinzione che l'esperienza artistica dia la possibilità all'essere umano di acquisire consapevolezza in quanto individui e in quanto parti di una società".

Questa ricerca profonda, secondo la filosofia dell'associazione, parte dal proprio corpo: la sua conoscenza profonda e attiva lo trasforma in un mezzo espressivo straordinariamente potente ed incisivo che permette di guardarsi dentro e percepirsi presenti nel mondo. L’appuntamento dunque è per grandi e piccini Sabato 5 novembre ore 16.30 al Jolly. 8 euro l’ingresso intero, 6 euro il ridotto (da 4 a 10 anni compiuti). Possibilità di preacquistare i biglietti sul sito www.cinemateatrojolly.it oppure direttamente presso la biglietteria del teatro a partire dalle 15.45 di sabato.