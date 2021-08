Domenica 5 settembre si terrà la terza e ultima apertura estiva della Chiesa di Santa Margherita, prevista all'interno della rassegna "Alla scoperta di un gioiello tra i boschi".

L’iniziativa culturale è stata promossa dalla Parrocchia San Paolo, dalla Biblioteca e dall’Amministrazione comunale di Monte Marenzo che, grazie all’aiuto di alcuni volontari (Gruppo alpini e Associazione culturale UPper), durante il periodo estivo tengono aperta la Chiesa di Santa Margherita, situata sopra l’abitato di Monte Marenzo e raggiungibile dopo un percorso nel verde con veduta sulla valle San Martino.

La locandina dell'iniziativa recita così: "Per trascorrere una domenica estiva tra arte e natura, tra gioco e cultura". Gli amanti dell’arte potranno ammirare un gioiello unico della pittura gotica del nostro territorio: il ciclo affrescato delle storie di Santa Margherita (XIV - XV secolo).

La visite sono possibili solo su prenotazione. Per concordare un orario telefonare al numero 0341 602211, da lunedì al sabato 3756207875. Le visite, della durata di 45 minuti, sono previste in particolare dalle ore 14 alle 17. Per gli appasionati di passeggiate, devozione e storia locale si tratta di un'occasione da non perdere.