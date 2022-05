A Villa Monastero si inaugura la mostra Trame Lariane - Trame d'arte e moda

Venerdì 6 maggio alle 11 a Villa Monastero di Varenna verrà inaugurata la mostra Trame lariane - Trame d?arte e moda. Si tratta di una mostra diffusa con esposizioni in programma a Villa Carlotta di Tremezzina, Giardini di Villa Melzi d?Eril di Bellagio e Villa Monastero di Varenna. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra le ville lariane, che in passato ha visto la realizzazione di iniziative congiunte, quali Camelie sul Lario, che ogni anno apre la stagione primaverile.

La mostra celebra i tesori d?arte delle ville e il patrimonio tessile comasco grazie alle creazioni dei giovani designer dell?Istituto Setificio Paolo Carcano e al contributo della Fondazione Setificio allo scopo di promuovere i valori di Como Creative City. Gli studenti si sono ispirati alle collezioni delle ville per creare foulard e sciarpe in seta con originali motivi decorativi, che rivisitano in maniera creativa gli elementi ornamentali, scultorei, architettonici e floreali delle dimore. Ciascuna villa vede così personalizzati, con grande fantasia e notevole perizia tecnica, gli elementi che hanno ispirato gli studenti. la mostra resterà poi aperta fino al 31 luglio (Clicca qui per leggere il programma).

Hofmann e Albani: "Una bellissima iniziativa che unisce le generazioni di ieri, oggi e domani"

"Questa bellissima iniziativa mette in relazione il passato con le generazioni di oggi e quelle future, con una trasmissione delle conoscenze del nostro ricco patrimonio artistico - commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliera provinciale delegata a Cultura, Turismo e Villa Monastero Fiorenza Albani - Villa Monastero vede valorizzate nello specifico alcune particolarità che contraddistinguono le fasi decorative delle diverse vicende storiche, dovute alla trasformazione di un antico monastero cistercense, fondato alla fine del XII secolo, in residenza di villeggiatura a inizio XVII secolo, cui fece seguito il rinnovamento di fine XIX secolo secondo il gusto eclettico?.

Oltre 20.000 visitatori: ad aprile "sboccia" Villa Monastero

Ideazione e sviluppo del progetto sono di Sara Ielpo, che ha dedicato a questo tema la tesi di Diploma di secondo livello all?Accademia di Belle arti di Brera, Scuola di Comunicazione creativa per i beni culturali. Le creazioni degli studenti dell?Istituto Setificio Paolo Carcano, declinate in oggetti della moda, offrono ai visitatori una visione inedita del legame indissolubile fra patrimoni d?arte e tradizione tessile del territorio comasco.

I docenti che hanno lavorato al progetto

I manufatti in esposizione sono stati realizzati grazie all?aiuto dei docenti Flavia Proserpio, coordinatrice della progettazione dell?intera collezione, Simona Borensztajn, Antonella Anghinolfi, Annalisa Ligorio e alla Fondazione Setificio, che da sempre supporta le attività promosse dall?Istituto Paolo Carcano, con il presidente Graziano Brenna e il Vice Presidente Lorenzo Frigerio, titolare di Tessile srl a cui si deve la realizzazione degli oggetti in mostra, che hanno dato pieno sostegno alla proposta in un?ottica di promozione e riscoperta del territorio attraverso il patrimonio culturale e le tradizioni. Il progetto è patrocinato da Fondazione Alessandro Volta di Como, Como Città Creativa Unesco e ReteTAM - Rete nazionale degli istituti settore tessile, abbigliamento e moda.