I 5 eventi da non perdere per un "caldo" weekend

Il primo weekend dopo le festività natalizie sarà soleggiato e caratterizzato come sempre nel Lecchese da numerosi eventi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 12 gennaio 2024 a domenica 14 gennaio 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PISTA DI PATTINAGGIO - Il divertimento sulla pista di pattinaggio in piazza Garibaldi a Lecco non è finito con il tramonto delle festività. Si pattina fino al 28 gennaio.

IL FILM SUL CERRO TORRE - Lunedì scorso sono iniziate le celebrazioni per il 50esimo anniversario della salita alla parete Ovest del Cerro Torre dei Ragni della Grignetta, con la proiezione serale delle immagini storiche della spedizione su Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco. Sabato 13 gennaio il clou delle celebrazioni, nel giorno dell'anniversario in cui mezzo secolo fa i Maglioni Rossi arrivarono per primi in cima alla montagna dalla parete ovest che fino a quel momento era definita "impossibile".

CAPOLAVORO PER LECCO - La mostra più attesa a A Palazzo delle Paure con il genio di Michelangelo a svettare su tutti. Non mancano quattro serate di approfondimento, riflessioni e scoperta sui diversi aspetti del contenuto di "Capolavoro per Lecco 2023".

IL JAZZ IN MOSTRA - Gran chiusura domenica per la mostra del fotografo Enrico Bernasconi che torna a Dervio nello Spazio Cultura Coop Dervio di via Greppi e questa volta lo fa con "Viva il Jazz", omaggio fotografico ad alcuni jazzisti che in questi anni hanno animato festival e rassegne dedicate.

CINEMA - Per chi vuole passare un paio d'ore in tranquillità guardando un bel film: non mancano le proposte nel territorio, tra prime visioni e rassegne di cineforum.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.